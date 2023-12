Un aliat al lui Putin prezice că trei state NATO vor cădea în mâinile Rusiei în doar 15 minute de război: „Ele urmează”

Julia Davis, fondatoarea grupului de supraveghere Russian Media Monitor, a distribuit pe X, platforma cunoscută anterior sub numele de Twitter, un clip de la o emisiune prezentată de proeminentul propagandist rus Vladimir Solovyov, în care acesta și un grup de invitați au sărbătorit presupusa extindere a "imperiului" țării.

"Experții de la televiziunea de stat din emisiunea lui Vladimir Solovyov s-au bucurat că imperiul rusesc se extinde și și-au exprimat uimirea față de occidentalii "proști" care încă nu pot înțelege Rusia modernă, care "îi bate de secole"", a scris Davis într-o postare în care descrie clipul, potrivit Newsweek.

În emisiunea pro-Kremlin s-a aflat și Stanislav Krapivnik, un analist ruso-american de afaceri militare care a servit anterior în armata americană înainte de a dezerta în Rusia în anii '90. La un moment dat, Krapivnik a sugerat că statele baltice - fostele teritorii ale Uniunii Sovietice, Estonia, Letonia și Lituania - vor fi următoarea țintă a Rusiei și că acestea vor cădea în scurt timp.

"Vrem lumea. De preferință, pe toată. Și acolo ne îndreptăm. În acest moment, imperiul rusesc crește din nou. Noi ne întoarcem. Țările baltice vor fi următoarele. Ei spun că sunt pregătiți pentru un război cu Rusia. Cât timp va dura asta? Cam 15 minute", a declarat Krapivnik în timpul emisiunii.

