Un Airbus A320 a aterizat de urgență pe o pajişte din Siberia. Care a fost motivul

Vizată de sancţiuni occidentale din cauza ofensivei sale în Ucraina, Rusia se confruntă cu probleme de mentenanţă şi acces la piese de schimb pentru avioanele Airbus şi Boeing pe care le exploatează companiile ruse, ceea ce generează temeri pentru securitatea aviatică din Federaţia Rusă, informează AFP, citată de Agerpres.

In Russia, an Airbus A320-214 aircraft (RA-73805) of Ural Airlines ,operating flight U61383 from Sochi (AER) to Omsk (OMS), made an emergency landing in a field due to technical problems. There were 170 passengers on board, including 23 children. No serious injuries. #aircraft pic.twitter.com/mH3e8vJr9g

Ural Airlines #U61383 , an Airbus A320-214 performed an emergency landing in a field near Kamenka, Novosibirsk region, Siberia. All occupants survived. https://t.co/e1ClIAfWPT pic.twitter.com/dlypEiWCC9

This morning, an Airbus A320 passenger aircraft of #Ural Airlines flying from #Sochi to #Omsk made an emergency landing in a field near #Novosibirsk. The aircraft's hydraulic system failed, Russian media reported.

Earlier, #Airbus said it does not maintain contacts with Russian… pic.twitter.com/jXMmKoeGUG