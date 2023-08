Un adolescent de 13 ani a supraviețuit unei căzături de la 30 de metri în Marele Canion

”Avem noroc să ne aducem copilul acasă cu o maşină, pe scraunul din faţă, şi nu într-o cutie”, au anunţat părinţii săi, scrie news.ro.

La 8 august, în timp ce vizita Parcul Naţional Marele Canion, în Arizona, adolescentul în vârstă de 13 ani a căzut de la aproape 30 de metri înălţime, potrivit Serviciului Parcurilor Naţionale, o agenţie aflată în subodinea Guvernului american.

After his fall, Wyatt Kaufman spent the next several days in a hospital in Las Vegas, Nevada. https://t.co/hbe1Nyc1GZ