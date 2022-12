Un acvariu cilindric imens, înalt de 14 metri, aflat în holul unui hotel din Berlin s-a spart | Video

Și un milion de litri de apă s-au revărsat peste tot. 1.500 de pești tropicali, din 80 de specii, erau în acvariu, înainte ca rezervorul să se facă țăndări, cu puțin înainte de ora 6 dimineață.

Acvariul, care a fost modernizat ultima dată în 2020, era o mare atracție turistică, mai ales pentru plimbarea de 10 minute, într-un lift cu pereții transparenți, în interiorul acvariului. Nu se știe câte viețuitoare au putut fi salvate. Dincolo de acest dezastru, o persoană a fost rănită ușor. Cauza incidentului nu este deocamdată clarificata.

Burst tank at Sea Life aquarium in Berlin creates wave of devastation.

In the morning, a 14-meter-high giant aquarium in a luxury hotel in Berlin burst - the so-called AquaDom, which belongs to a Sea Life in the building. The massive tank was home to more than 1,500 tropical fish pic.twitter.com/R5PdVAQb6l