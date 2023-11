Ultima dorință a unei paciente bolnave de cancer a șters datorii de peste 16 milioane de dolari ale unor pacienți

O femeie din New York care a murit de cancer ovarian a strâns suficienți bani pentru a plăti datoriile medicale ale altor persoane, în valoare de milioane de dolari, scrie BBC.

Casey McIntyre, în vârstă de 38 de ani, a vrut să paraă o postare pe rețelele de socializare după moartea ei.

Ea i-a rugat pe cei care o urmăresc să ia în considerare posibilitatea de a face donații pentru cauza ei, spunând că plănuia să achite datoriile medicale ale altor persoane ca modalitate de a-și sărbători viața.

Postarea de pe rețeaua de socializare avea următorul text: „dacă citești asta, am decedat".

„V-am iubit pe fiecare dintre voi cu toată inima mea și vă promit că am știut cât de profund am fost iubită. Pentru a-mi sărbători viața, am aranjat să achit datoria medicală a altor pacienți”.

Ea a adăugat că a fost norocoasă că a avut acces la îngrijiri medicale de înaltă calitate în timp ce se lupta cu cancerul ovarian în stadiul patru și a dorit ca și alții să aibă același lucru.

Foto: Instagram via BBC

McIntyre și familia ei au strâns peste 170.000 de dolari pentru campania ei cu organizația non-profit RIP Medical Debt. Organizația plătește un dolar pe datorie medicală pentru fiecare bănuț donat, ceea ce înseamnă că campania lui McIntyre a ajutat la ștergerea a până la 17 milioane de dolari în facturi medicale neplătite.

Până la 100 de milioane de americani se luptă cu datoriile medicale, potrivit estimărilor KFF, organizație non-profit de cercetare în domeniul sănătății.

În postarea de pe rețelele de socializare în care și-a anunțat moartea, familia lui McIntyre a inclus o notă în care a precizat că va organiza o slujbă de comemorare și un „jubileu al datoriilor" în Parcul Prospect din New York în decembrie, unde vor sărbători viața ei prin cumpărarea anonimă și ștergerea datoriilor medicale ale altora.

McIntyre, editor de cărți, a început un tratament pentru cancer ovarian în 2019.

