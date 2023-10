Tot ce trebuie să știi despre riscul de cancer la sân. „Nici bărbații nu sunt feriți”

Dr. Daiva Gudavičienė, specializată în chirurgie plastică și reconstructivă de la Spitalul Universitar Santaros Klinikos din Vilnius și dr. Indrė Lekienė, de la Centrul de Medicină Radiologică și Nucleară Santaros Klinikos, au oferit răspunsuri pentru câteva dintre acestea.

Luna octombrie este recunoscută pe plan mondial drept luna conștientizării cancerului de sân.

Se spune că toate femeile, odată ce împlinesc vârsta de 20 de ani, ar trebui să își facă în mod regulat o mamografie. În timpul acestei proceduri, o femeie are oportunitatea să-și cunoască mai bine corpul și să știe care este starea normală a sânilor, astfel încât să poată observa mai ușor modificările care ar putea apărea pe parcurs.

Realitatea ne arată că puține femei fac acest lucru, iar uneori controlul mamar este amânat pentru mai târziu, mai ales de femeile tinere, scrie delphi.lt.

„Am 21 de ani. Deși am auzit multe despre bolile îngrozitoare care pot apărea la nivelul sânilor, nu am fost niciodată la un control mamar. După ce am citit câteva povești tragice, am realizat că nu ar trebui să amân această procedură, dar în momentul de față pur și simplu nu mă gândesc la asta”, a spus Patricija, o tânără care locuiește în Vilnius.

Patricija înțelege că ea – și fiecare femeie – ar trebui să fie responsabilă pentru propria sănătate.

„Știu că femeile care mor din cauza cancerului de sân nu sunt doar femei în vârstă, ci și femei tinere, și cu siguranță nu sunt indiferentă față de sănătatea mea, dar este evident că aș putea face mai multe pentru a o menține”, a spus ea.

Patricija afirmă că, deși există astăzi o mulțime de informații online despre cancerul la sân, alte boli și simptomele acestora, ea a început să se gândească la posibilele riscuri doar după ce a avut o conversație cu mama ei.

„Când te gândești mai atent, conștientizezi că ar trebui să fie un obicei, dar pur și simplu nu-ți găsești timp pentru asta, din cauza altor aspecte ale vieții. În familia mea nu există cazuri de cancer la sân, dar nu se știe niciodată unde se ascunde gena malefică - mama mea a murit de cancer la organele interne”, spune Inga, mama Patricjiei.

Sunt de acord că mamografia pentru prevenția cancerului la sân ar trebui să devină un obicei și că ar trebui să o încurajez și pe fiica mea să aibă grijă de sănătatea ei, deoarece a ajuns la vârsta la care trebuie să începi să faci asta”, a adăugat Inga.

Care sunt bolile care apar la nivelul sânilor?

Cancerul la sân este una dintre cele mai comune boli oncologice la femei, dar, potrivit dr. Gudavičienė, există și alte boli care pot apărea la nivelul sânilor.

„Există o gamă largă de boli benigne, afecțiuni și termeni medicali. În trecut exista o boală numită mastopatie. Astăzi, acest termen este, de obicei, folosit pentru a descrie toate tipurile de modificări benigne de la nivelul sânilor, în cazul cărora nu sunt prezente tumori”, a spus ea.

„Există afecțiuni, cum ar fi durerea la nivelul sânilor, care este, de obicei, cauzată de hormoni și modificări ciclice. Uneori, durerea nici măcar nu vine de la sân, ci este mai mult o durere la nivelul peretelui toracic, sau cauzată de modificări ale coloanei vertebrale - de exemplu, compresia rădăcinilor nervoase.

De asemenea, există diverse tumori benigne care, uneori, necesită intervenții chirurgicale pentru îndepărtarea lor din cauza dimensiunii sau evoluției lor incerte. Cu toate acestea, majoritatea acestor mici modificări pot fi supravegheate în siguranță, deoarece dispunem astăzi de instrumente excelente de diagnosticare”, a adăugat dr. Gudavičienė.

Explicația medicului specializat în chirurgie plastică și reconstructivă ne conferă un sentiment de liniște, deoarece nu toate modificările de la nivelul sânilor sunt maligne, și nu toate implică în mod obligatoriu o boală cumplită. Însă este important să știm și despre cele maligne.

„În ceea ce privește bolile grave, acestea sunt de mai multe tipuri. De obicei, sunt tumori ale țesutului glandelor (în lobuli, canale etc.): diverse carcinoame și tumori ale țesutului conjunctiv, cum ar fi sarcoamele, care sunt și ele maligne.

De asemenea, și metastazele cauzate de alte tipuri de cancer pot apărea la nivelul sânilor. De exemplu, metastaze cauzate de melanom sau de cancerul ovarian. Evident, astfel de cazuri sunt mai rare, dar există”, a menționat ea.

Dr. Gudavičienė spune că acestea sunt cele mai comune tipuri de afecțiuni de la nivelul sânilor, dar lista nu se termină aici.

„Există și posibilitatea de a dezvolta boala Paget a mamelonului, care generează leziuni și alte modificări ale acestuia. Uneori, pielea pur și simplu se exfoliază sau se cojește. Dacă o femeie care nu alăptează sau un bărbat observă că are leziuni la nivelul mamelonului, ar trebui să consulte un medic”, a continuat aceasta.

Bolile de la nivelul sânilor nu afectează doar femeile. Și bărbații sunt expuși riscurilor

Când vorbim despre afecțiunile de la nivelul sânilor, de obicei, ne gândim doar la femei, însă și bărbații ar trebui să fie atenți.

„Este un aspect foarte important pentru că și bărbații pot dezvolta tumori benigne, cum ar fi lipoamele (aglomerări de țesut adipos), hiperplazia țesutului glandular sau mărirea sânilor cauzată de excesul de țesut glandular și adipos”, a afirmat dr. Gudavičienė.

Potrivit acesteia, în Lituania se înregistrează în fiecare an cazuri de cancer de sân la bărbați.

„Provocarea constă în faptul că bărbații și partenerele lor au adesea dificultăți în identificarea simptomelor. Uneori, chiar și medicul de familie respinge posibilitatea ca un pacient de sex masculin să poată avea cancer la sân. Așadar, dacă la atingere simțiți o formațiune la nivelul sânilor sau observați retractarea sfârcului, apariția leziunilor, nu ezitați să consultați un specialist”, a recomandat ea.

Medicul insistă asupra faptului că simptomele nu ar trebui ignorate.

„Practic, nu vedem bărbați cu cancer la sân în stadiul 1. Aceștia vin doar atunci când schimbările devin mai evidente. Poate că inițial nu cred că este vorba de cancer la sân sau poate că le este rușine să meargă la ceea ce numesc ei „medicul femeilor”. Dar se poate întâmpla, de aceea și bărbații ar trebui să ia în considerare această posibilitate”, a spus ea.

Dr. Lekienė, de la Centrul de Radiologie și Medicină Nucleară, a adăugat că, în anumite cazuri, această problemă ar trebui tratată chiar cu mai multă seriozitate: „Bărbații ale căror rude de gradul întâi au avut cancer la sân ar trebui să acorde o atenție deosebită sânilor lor, să îi palpeze mai frecvent sau să consulte periodic un specialist”.

Există numeroase modalități de depistare a bolii

„Aș dori să subliniez că femeile ar trebui să facă o mamografie la fiecare doi ani, cu excepția cazului în care medicul le recomandă repetarea acesteia la intervale de timp mai scurte”, spune Dr. Lekienė.

Din nefericire, experiența ne arată că astăzi sunt tot mai multe femei tinere care sunt diagnosticate cu cancer la sân.

„Femeile mai tinere care observă ceva neobișnuit la nivelul sânilor ar trebui să consulte un medic și să-și facă o ecografie mamară. Această procedură este mai potrivită pentru femeile mai tinere și, desigur, pentru cele cu un procent mai mare de țesut glandular în sâni (identificat prin mamografie)”, a sugerat medicul de la Centrul de Radiologie și Medicină Nucleară.

Riscul de a dezvolta cancer la sân poate crește, de asemenea, dacă există astfel de cazuri în familie sau printre rudele de gradul întâi.

„Femeile care au o mutație a genei BRCA sau rude de primul sau de-al doilea grad diagnosticate cu cancer la sân până la vârsta de 50 de ani ar trebui să efectueze un test de screening. Lituania este singura țară din Europa de Est care are un program de screening pentru femeile aflate în această situație - un RMN preventiv anual, deoarece, conform diferitelor surse din literatura de specialitate, riscul acestora de a dezvolta cancer la sân în astfel de cazuri crește la aproximativ 70%”, a informat dr. Lekienė.

Unde puteți primi ajutor?

Dacă ați observat sau ați simțit ceva neobișnuit la nivelul sânilor, dr. Gudavičienė recomandă în primul rând să consultați medicul de familie.

„Medicul de familie ar trebui să trimită femeia care acuză simptome la nivelul sânilor la un specialist în îngrijirea sânilor pentru o consultație. Femeile care deja simt că este ceva în neregulă la nivelul sânilor nu ar trebui sfătuite să se alăture programului menționat anterior - situația lor este mult mai urgentă. Programul este destinat femeilor care nu simt nimic neobișnuit și în cazul cărora nu există suspiciuni din partea medicului de familie. De asemenea, programul nu a fost conceput pentru femeile care au fost deja tratate pentru cancer la sân”, a explicat dr. Gudavičienė.

Conform acesteia, există și situații care pot crea confuzii.

„O femeie se prezintă pentru un control și afirmă: „Nu am încă 50 de ani, așa că nu pot beneficia de o mamografie în cadrul programului”. Nu este așa. Programul se concentrează asupra vârstei de vârf, la care se înregistrează cel mai mare număr de cazuri, cu scopul principal de a reduce mortalitatea.

Programul este destinat femeilor cu vârsta între 50 și 70 de ani, dar și femeile mai tinere se pot îmbolnăvi. De exemplu, în cazul familiilor în care există cazuri de cancer la sân, în special pentru femeile tinere sau pentru femeile care au o cantitate semnificativă de țesut adipos la nivelul sânilor, sugerăm efectuarea unei mamografii mult mai devreme decât vârsta eligibilă pentru program”, a explicat ea.

Dr. Gudavičienė a dezvăluit că odată ce o femeie ajunge la vârsta eligibilă pentru program sau simte unele dintre simptome, situația este diferită. Cu toate acestea, există un număr semnificativ de femei care nu sunt încă eligibile pentru program sau care au depășit deja vârsta indicată. Medicul sugerează că aceste persoane ar trebui îndrumate de medicul de familie spre efectuarea unor teste preventive.

„Pentru femeile tinere, testul principal care se poate efectua este ecografia. Mai târziu, la vârsta de 40-45 de ani, ecografia ar trebui să fie efectuată în combinație cu mamografia. Dar dacă aveți membri de familie care au avut cancer la sân la vârste fragede, vă recomandăm să începeți efectuarea unei ecografii cu 10 ani înainte de cel mai devreme caz depistat în familia dvs. Cu toate acestea, ar trebui să fie justificată, deoarece nu este indicat să se sugereze realizarea unei mamografii unei femei tinere al cărei țesut al sânului este glandular, pentru a evita apariția cancerului, deoarece mamografia este un test radiologic și roentgenologic. Încercăm să folosim această procedură cu grijă și să o evităm atunci când este posibil”, a spus dr. Gudavičienė.

După cum spune dr. Lekienė, înainte de a face o mamografie, trebuie evaluate riscurile și beneficiile.

„În realitate, dozele de radiații nu sunt atât de mari precum obișnuiau să fie. Unele femei sunt îngrijorate în ce privește expunerea la radiații, dar dozele sunt sigure, totul a fost testat, dovedit și calculat științific. Dozele de radiații sunt autorizate și nu sunt dăunătoare”, a asigurat ea.

Simptomele nu trebuie ignorate

În timpul interviului, dr. Gudavičienė a subliniat în repetate rânduri faptul că, odată ce au fost observate orice simptome, acestea nu trebuie ignorate. Ea a menționat, de asemenea, că în prezent, 30-40% dintre cazurile de cancer care sunt tratate nu prezintă simptome.

„Testarea preventivă este cheia aici, deoarece cu cât identificăm mai devreme tipul de cancer, cu atât lupta împotriva acestuia implică un tratament mai puțin agresiv. De exemplu, dacă diagnosticăm cancerul la sân în stadiul 0, chimioterapia nu intră în discuție. Dacă este în stadiul 1, prognosticul este mult mai bun decât în stadiile ulterioare”, a spus ea.

Dr. Gudavičienė a explicat, de asemenea, cum să observați anumite simptome ale cancerului de sân sau schimbări la nivelul sânilor.

„Examinați-vă în fața oglinzii. Puteți face acest lucru ridicând mâinile la nivelul umerilor sau deasupra capului. În oglindă, puteți vedea clar toate crăpăturile pielii, adânciturile și schimbările în simetria sânilor. Palparea sânilor cu mâinile ar trebui făcută o dată pe lună. Nu contează cum - în poziție culcată sau în picioare, în duș sau în pat - ceea ce contează este să palpați întreaga suprafață. Fiecare femeie știe cum ar trebui să se simtă sânii ei la palpare. Partenerii lor, de asemenea, pot observa adesea schimbările de la nivelul sânilor. Avem tot felul de exemple ciudate, inclusiv cazuri în care oamenii vin cu formațiuni de dimensiunea unui pumn și spun că nu le-au observat”, a împărtășit ea.

Conform doctorului, un tip de cancer extrem de grav este cancerul inflamator al sânului.

„Dacă femeia alăptează și are mastită - acest lucru se poate întâmpla, destul de des - afecțiunea trebuie tratată cu antibiotice. Dacă nu există febră, nici indicatori de inflamație, dar sânul este umflat, ar trebui să se ia în considerare și posibilitatea apariției acestui tip de cancer. Este destul de agresiv, deci este vital să consultați medicul cât mai curând posibil”, a avertizat ea.

În ceea ce privește schimbările pe care le puteți simți la atingere, dr. Lekienė a oferit instrucțiuni privind palparea.

„Femeile ar trebui să-și palpeze sânii după ciclul menstrual. Femeile întreabă adesea când să facă acest lucru. Ei bine, ar trebui să devină un obicei, palpați-vă sânii în ultima zi a ciclului”, a sfătuit ea.

