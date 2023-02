Ucrainenii se dau mari cu tancurile Leopard 2 din Polonia: ”Scuzați-mă, unde e drumul spre Moscova?” VIDEO

”Scuzaţi-mă, unde e drumul spre Moscova?”, întreba ironic, în poloneză, ministrul ucrainean al Apărării Oleksii Reznikov, la bordul unui tanc de luptă de tip Leopard 2, potrivit News.

Varşovia a anunţat joi că a livrat Kievului primele patru tancuri de fabricaţie rusă, iar alte ţări îi vor urma exemplul.

Premierul polonez Mateusz Morawiecki s-a dus joi în Ucraina, pentru a marca evenimentul.

El a dat asigurări că Polonia va trimite alte tancuri ”în câteva zile”.

Mateusz Morawiecki şi tancurile sale au fost primite de către premierul ucrainean Denis Şmîhal, la Kiev.

Ei au inspectat tancurile de tip Leopard 2 şi au pozat în faţa lor, alături de militari ucraineni.

”Acum un an, tancuri au intrat în Ucraina pentru a le lua ucrainenilor libertatea. Azi tancurile au intrat în Ucraina, dar pentru a apăra libertatea”, a declarat Şmîhal.

”Sub conducerea preşedintelui Ucrainei, continuăm să extindem coaliţia tancurilor pentru a aduce libertatea în toate teritoriile ucrainene”, a adăugat el.

Fostul campion la box Wladimir Kliciko a testa un tanc Leopard 2

Premierul polonez a îndemnat alte state UE care s-au angajat să livreze Ucrainei tancuri de tip Leopard să o facă cât mai rapid.

Sosirea acestor tancuri era foarte aşteptată în Ucraina, în contextul în care mai multe ţări, cu Polonia în frunte, voiau să trimită acest armament Kievului.

Berlinul a fost iniţial reticent, iar din această cauză a fost criticat dur.

O dovadă a exaltării ucrainenilor, Wladimir Kliciko, un fost campion la box şi fratele lui Vitali Kliciko, primarul Kievului, a publicat vineri, la împlinirea unui an de război, pe reţele de socializare, o înregistrare video în care testează tancurile livrate.

”24 februarie, un an mai târziu, nu m-aş fi gândit vreodată în urmă cu un an că voi conduce acest tanc”, afirmă el.

”Un an de război în Ucraina, un an de suferinţă, un an în care voinţa noastră a fost mai puternică ca niciodată, la fel de puternică ca acest tanc”, a scris el.

Sursa: News.ro Etichete: , , Dată publicare: 26-02-2023 13:33