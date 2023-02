Biden respinge planul de pace al Chinei pentru războiul din Ucraina: „Dacă-l aplaudă Putin, cum poate fi bun?”

”Dacă-l aplaudă Putin, cum poate fi bun?”, a declarat vineri, într-un interviu acordat postului ABC News, Joe Biden.

”Nu sunt pus pe glume, vorbesc cât se poate de serios”, a subliniat el.

”Eu n-am văzut nimic în plan care să arate că e ceva care să fie benefic altcuiva decât Rusiei, dacă se dă curs planului chinez”, a insistat Biden.

Biden a criticat planul chinez în 12 puncte şi a respins ideea ca China să negocieze pacea în timpul războiului.

”Ideea că China va negocia rezultatul unui război total nedrept cu Ucraina pur şi simplu nu este raţională”, a declarat el, relatează CNN, citată de News.ro.

"The idea that China is going to be negotiating the outcome of a war that's a totally unjust war for Ukraine is just not rational," Pres. Biden tells @DavidMuir of China's peace plan. https://t.co/DSROdHF7Kb pic.twitter.com/lSH32uwYcr