Proiectul urmărește să asigure comunicații sigure și stabile pentru armată și să reducă dependența Kievului de Starlink, serviciul operat de compania americană SpaceX, a cărui funcționare a fost afectată recent de întreruperi și restricții.

Acordul a fost semnat joi de cele două companii și Ministerul Apărării din Ucraina. Președintele Volodimir Zelenski anunțase înțelegerea în cursul aceleiași zile, în timpul vizitei la Kiev a premierului finlandez Petteri Orpo, pe care a descris-o drept „importantă pentru apărarea noastră și pentru reziliența Ucrainei”, scrie Kiev Independent.

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