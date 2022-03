Ucraina trece la contraofensivă și începe să atace forțele ruse ”în mai multe zone”. ”Asta schimbă radical lucrurile”

Citește aici LIVE UPDATE | Războiul din Ucraina. Ultimele informații

Ucraina își schimbă strategia de apărare după 3 săptămâni de război și a trecut la contraofensivă împotriva invadatorilor ruși, a anunțat miercuri Mykhailo Podolyak, consilier al președintelui Volodimir Zelenski, potrivit The Guardian.

„Acest lucru schimbă radical dispozitivele părților”, a adăugat el, fără a oferi însă detalii.

What's going on right now. 1. Counteroffensive of the AFU in several operational areas. This radically changes the parties’ dispositions. 2. Russian journalists start quitting TV channels. 3. RF leaders are trying to find allies whose soldiers will be ready to die in ???????? fields.