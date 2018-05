Ucraina a testat cu succes sistemul antitanc, oferit de SUA, împotriva Rusiei

Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a mulțumit pe contul său de Twitter partenerilor americani pentru dotarea armatei ucrainiene cu lansatorul de rachete care poate distruge ţinte aflate la 2.500 de metri distanță, potrivit Newsweek.com.

“Ziua cea mare a sosit. Sunt recunoscător partenerilor noștri americani pentru decizia fermă de a înarma Ucraina”, a scris lideul de la Kiev pe Twitter.

I am grateful to President of the United States @realDonaldTrump, Vice President @mike_pence, Secretary of Defense James Mattis, Secretary of State @SecPompeo, U.S. Senate and Congress for the firm decision that Ukraine should be armed pic.twitter.com/JzSmTPWynP