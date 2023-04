Ucraina a încercat să îl arunce în aer pe Vladimir Putin cu 17 kg de explozibil. Planul de asasinare a președintelui rus

O dronă kamikaze care avea o încărcătură explozivă a fost găsită luni, într-o pădure din apropierea unei unităţi de grăniceri din districtul Bogorodski, în regiunea Moscovei. Activistul ucrainean Yuriy Romanenko, care ar avea legături strânse cu serviciile de informații de la Kiev spune că drona a fost lansată pentru a-l ucide pe Vladimir Putin.

A Ukrainian UJ-22 airborne drone stuffed with explosives fell in the Moscow region. pic.twitter.com/ORTyyM4Edx