Elon Musk a transformat sediul Twitter într-un „hotel” pentru angajații obosiți. Imagini cu paturi și canapele, virale

O imagine virală pe internet arată un birou care a fost transformat într-o cameră cu un pat dublu, inclusiv un dulap și papuci, scrie BBC.

If this is the worst accusation they can level at @elonmusk they must be really struggling. ????????https://t.co/RnRXtepOYz — Christine Easdale (@ChristineEasda1) December 8, 2022

There are even slippers. Former staff say Elon Musk's room is a converted conference room - and "looks like a hotel room". pic.twitter.com/5N2rRULkmW — James Clayton (@JamesClayton5) December 7, 2022

Un fost angajat a spus că noul șef Twitter, Elon Musk, stă la sediu de când a cumpărat firma. Luna trecută, Musk a trimis un e-mail tuturor angajaților Twitter spunând că „va trebui să fie extrem de dur” pentru a reuși.

Departamentul de inspecție a clădirilor din San Francisco a confirmat că investighează potențiale încălcări în urma unei plângeri.

Musk a spus că orașul atacă compania pentru că oferă paturi „angajaților obosiți”. Într-un tweet acum șters, Musk a postat că va lucra și va dormi la birou „până când situația din organizație este remediată”.

BBC a primit, de asemenea, imagini cu canapele din birourile Twitter, folosite pe post de paturi.

O altă sală de conferințe are un ceas cu alarmă și o poză așezată peste un pat aranjat.

„Arată ca o cameră de hotel”, a spus un fost ngajat. El a continuat spunând că Musk doarme regulat la sediul Twitter din San Francisco.

Twitter nu a oferit un răspuns oficial până în acest moment, relatează BBC.

Luna trecută, Elon Musk, care a finalizat preluarea Twitter în octombrie, a trimis un e-mail tuturor angajaților companiei spunând că ar trebui să lucreze „ore lungi la intensitate ridicată”. „Doar performanța excepțională va constitui o notă de trecere”.

Senatorul de stat din California, Scott Wiener, a declarat miercuri pentru BBC: „Acum îi face [lucrătorilor] să doarmă la Twitter. Este clar că nu-i pasă cu adevărat de oameni. Nu-i pasă de oamenii care lucrează pentru el”.

Un oficial al Departamentului de Inspecție a Clădirilor a declarat partenerului american al BBC, CBS News: „Trebuie să ne asigurăm că această clădire este utilizată conform intenției”.

Într-un răspuns către un jurnalist pe Twitter, Musk a postat că orașul ar trebui să acorde prioritate protejării copiilor de consecințele abuzului de droguri opioide.

Dormitoarele, a raportat Bloomberg, ar găzdui, de asemenea, personal de la Tesla și din alte companii deținute de Musk aduse să lucreze la Twitter.

Oficialul Departamentului de Inspecție a Clădirilor, Patrick Hannan, a declarat pentru San Francisco Chronicle că a investigat toate plângerile și că există reguli diferite pentru clădirile rezidențiale, chiar și pentru cele utilizate pentru șederi de scurtă durată.

Sursa: BBC Dată publicare: 08-12-2022 10:42