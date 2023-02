Turcii prinși sub dărâmături au intrat pe rețelele de socializare să ceară ajutor. Mesajele disperate postate. VIDEO

Autoritățile au transmis că 5.775 de clădiri au fost distruse în urma cutremurului. O parte dintre cei prinși sub dărâmături au reușit să intre pe rețelele de socializare să ceară ajutor, potrivit Al Jazeera.

Firat Yayla, un YouTuber cunoscut în mediul online sub numele de Charmquell, a fost unul dintre ei.

El a spus într-o filmare postată pe Instagram marți dimineață, că a rămas blocat sub dărâmături după primul cutremur, în districtul central Antakya din provincia Hatay și și-a rugat urmăritorii să-l salveze.

„Prieteni, suntem blocați după cutremur”, a spus el în videoclipul filmat într-un spațiu întunecat.

„Mamă! Ești bine? Mamă! Spune-mi că te-ai ascuns undeva. Te rog ajută-mă!", a adăugat el înainte de a încheia filmarea cu adresa la care se află.

???????? #Earthquake in #Turkey , YouTuber asks for help, he is under the rubble of a collapsed building. pic.twitter.com/wcYeFQdjUU

Ulterior a revenit spunând că a fost salvat, dar mama lui a rămas sub betoane.

Un alt tânăr prins sub dărâmături în districtul Iskenderun din Hatay a a cerut ajutorul într-o filmare care a fost distribuită pe scară largă pe Twitter.

„Dacă îl iubești pe Dumnezeul tău, te rog vino și salvează-ne”, a spus el, precizând și adresa.

Hatay este una dintre provinciile turcești grav afectate de dezastru. Aeroportul a fost avariat și este închis, ceea ce face ca echipele de salvatori să ajungă și mai greu aici.

Boran Kubat, un tânăr de 20 de ani care studiază la Istanbul, era în vizită la rude în orașul Malatya când al doilea cutremur a lovit casa familiei sale.

Kubat a spus că au intrat în apartament după primul cutremur, crezând că este în siguranță, dar au fost prinși de al doilea în timp ce dormeau.

20-year-old Boran Kubat was pulled out alive from the rubble in Türkiye’s earthquake-hit region after his friends noticed his call for help on social media #TurkiyeQuakes pic.twitter.com/kmamFf2osK