Turcia, paralizată de ninsori puternice. Viscolul a blocat peste 2.000 de drumuri. GALERIE FOTO & VIDEO

În oraşul Van din provincia cu acelaşi nume, situată în estul Turciei, accesul în 19 cartiere şi 35 de cătune a fost întrerupt din cauza acumulării de zăpadă şi a viscolului.

În districtul Ercis din aceeaşi provincie, unde stratul de zăpadă a atins 40 de centimetri, sunt în curs operaţiuni de curăţare a străzilor.

În estul provinciei Mus, echipele de intervenţie lucrează activ pentru a minimiza impactul condiţiilor meteorologice de iarnă asupra rezidenţilor; 46 de drumuri din regiune erau duminică inaccesibile.



În sud-estul provinciei Bitlis, transportul local a fost grav afectat, 50 de drumuri fiind blocate.

În estul Hakkari, dintre cele 34 de aşezări care au fost izolate din cauza ninsorilor abundente şi a viscolului de vineri, 32 au fost reconectate cu succes datorită eforturilor echipelor de intervenţie.

