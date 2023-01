Turcia denunță imagini în care un manechin care îl reprezintă pe preşedintele Erdogan apare spânzurat | FOTO

Turcia a denunţat, joi, momentul realizat de un grup apropiat de Partidul Muncitorilor din Kurdistan în Suedia.

În imagini, preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan apare spânzurat, conform AFP și Agerpres.

Imaginile postate pe Twitter de Comitetul Rojava (numele teritoriilor kurde din nordul Siriei) arată executarea dictatorului italian Benito Mussolini în 1945, apoi un manechin care ar putea, vag, să-l reprezinte pe Erdogan, atârnat la capătul unei sfori.

„Istoria a arătat că aşa sfârşesc dictatorii. E timpul ca Erdogan să demisioneze înainte să sfârşească prin a fi spânzurat în (piaţa) Taksim", este mesajul care însoțește clipul.

Conform Reuters, în imagini apare un manechin reprezentându-l pe Erdogan, atârnat de picioare în faţa primăriei din Stockholm.

❗️ERDOGAN DUMMY HANGED BY HIS FEET IN STOCKHOLM!

During the antifascist anti-NATO action by Rojavakommittéerna a dummy with the face of Erdogan was hanged by his feet in the streets of Stockholm - a clear message remembering the hanging of fascist leader Benito Mussolini in 1945. pic.twitter.com/bkHUQSyK5g