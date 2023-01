Erdogan, „erou” înainte de alegeri. Inflația anuală a Turciei a scăzut la 64,27% în decembrie 2022

Inflația din Turcia a înregistrat o scădere bruscă în decembrie, ceea ce ar putea fi un efect de bază favorabil care ar putea ajuta poziția președintelui Recep Tayyip Erdogan înainte de alegeri.

Cu toate acestea, însă, este puțin probabil ca această scădere să aducă ușurare în rândul populației care suferă teribil din cauza costului vieții.

Astfel, prețurile de consum pentru întregul an au scăzut cu 64,27% în decembrie, a anunțat, marți, Institutul turc de statistică, față de 84,39% raportat în noiembrie.

Este a doua lună consecutivă în care inflația a scăzut, după ce în octombrie a atins 85,5%, un maxim al ultimilor 24 de ani. Scăderea este atribuită unui efect de bază, un indice ridicat din urmă cu un an aducând statistic rata inflației în jos.

În timp ce pandemia și invazia Rusiei în Ucraina au alimentat inflația în întreaga lume, experții spun că prețurile mai mari din Turcia au fost alimentate de convingerea lui Erdogan că acele costuri ridicate ale împrumuturilor duc la creșterea prețurilor. Gândirea economică tradițională spune că majorarea ratelor ajută la menținerea inflației sub control.

Anul trecut, banca centrală a Turciei a redus ratele dobânzilor cu 5 puncte procentuale, până la 9%, în ciuda inflației ridicate. În schimb, băncile centrale din întreaga lume au majorat ratele pentru a combate inflația în creștere, notează ABC News.

Pe o bază lunară, prețurile de consum au crescut cu 1,18% în decembrie 2022. Prețurile locuințelor au înregistrat cea mai mare creștere, urcând cu 79,83% de la an la an. Între timp, cea mai mică creștere a fost observată la categoria îmbrăcăminte și încălțăminte, deoarece prețurile au urcat cu 25,87% pe an.

Erdogan, mai „darnic” cu turcii înainte de alegeri

Erdogan, care va avea alegeri în iunie, promisese o scădere a ratei inflației în noul an și este probabil să prezinte scăderea prețurilor de consum în timpul campaniei sale electorale.

În demersurile care vizează alegerile, președintele turc a majorat salariul minim cu 55% pentru a atenua dificultățile economice și a anunțat, de asemenea, o măsură care ar permite unui număr de peste 2 milioane de persoane să se pensioneze anticipat, în ciuda avertismentelor privind povara bugetară suplimentară a acestei măsuri.

Potrivit datelor oficiale, prețurile de consum au crescut cu 1,2% în decembrie, în ritm lunar, față de 2,9% în noiembrie. Cele mai mari creșteri anuale ale prețurilor au fost înregistrate în sectorul locuințelor, cu aproape 80%, urmat de prețurile la alimente și băuturi nealcoolice, cu 78%.

Între timp, unii economiști au pus la îndoială cifrele institutelor de stat. Grupul de cercetare a inflației - format din academicieni și experți independenți - a declarat marți că rata reală a inflației din Turcia pentru luna decembrie este de 135,55%.

Sursa: ABC News
Dată publicare: 03-01-2023 11:47