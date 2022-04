Turcia a atacat cu avioane, elicoptere și drone ”gruparea teroristă” PKK din Irak

Avioanele de război, elicopterele și dronele turcești au lovit ținte, tabere, tuneluri, adăposturi și zone de depozitare a munițiilor kurde din nordul Irakului, a declarat ministrul Apărării Hulusi Akar, citat de agenția de presă de stat Anadolu, potrivit Deutsche Welle.

"Până acum, operațiunea noastră continuă cu succes conform planificării. Țintele identificate în prima fază au fost capturate", a spus el, dar nu a furnizat nicio informație cu privire la victimele rezultate în urma operațiunii.

Avioanele turcești și artileria au lovit ținte aparținând Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK).

???? | #Turkish UCAVs strike PKK terror organisation targets in northern #Iraq as part of #Turkey's "Operation Claw-Lock" which was launched just hours ago.#PençeKilit pic.twitter.com/d2CGLwMb54