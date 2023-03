Trupele ucrainene au cedat jumătate din orașul Bahmut, dar au reușit să evite încercuirea. Liderul Wagner critică Moscova

Mai mult, stocurile rusești de rachete convenționale sunt în scădere. Așa că Moscova folosește rachete sofisticate și foarte scumpe, cum sunt cele hipersonice sau cele antinavă - chiar si împotriva țintelor mai puțin importante.

Pe de altă parte, Washingtonul acuză Kremlinul că încearcă să destabilizeze Republica Moldova pentru a instala acolo un guvern pro-rus.

Volodimir Zelenski, însoțit de premierul finlandez Sanna Marin - care a ajuns în vizită la Kiev - a luat parte la funeraliile unui soldat considerat eroul Ucrainei. Președintele și-a luat adio de la faimosul luptător Dimitro Koţiubailo, cunoscut mai ales sub numele de război "Da Vinci". Acesta a fost ucis în apriga bătălie pentru Bahmut. Da Vinci a luptat împotriva rușilor încă din 2014, când era doar un adolescent.

Pe de altă parte, mama soldatului ucrainean executat de ruși undeva pe lina frontului, când nu era înarmat și doar fuma o țigară - a vorbit despre șocul de a-și vedea fiul ucis.

Reporter: Cum ai aflat de filmarea cu Oleksandr care a apărut acum peste tot în lume?

Mama: Era seară, am deschis Facebook și am văzut un video... Era Sașa... o teribilă filmare a execuției.. M-am uitat și am înțeles că e fiul meu. Am urlat: Sașa! Era un șoc... Sașa!!

Pe frontul de est, gupul Wagner pare să ia o "pauză tactică temporară", potrivit evaluării făcute de analiștii americani de la Institutul pentru Studiul Războiului. Dar nu este clar ce rol vor mai juca mercenarii lui Prigojin în viitoarele operațiuni ofensive.

Evgheni Prigojin, liderul grupului Wagner: „Am bătut la toate ușile, am tras un semnal de alarmă pentru lipsa de muniții și întăriri... Suntem din unitatea de artilerie a companiei militare private Wagner. Zilnic îndeplinim misiuni de luptă dificile, asigurând acoperirea pentru grupurile de asalt. Dar am fost tăiați complet de la aprovizionarea cu muniție”.

Orașul Bahmut, aproape cedat de forțele Kievului

Apărătorii ucraineni ai Bahmutului au cedat jumătate din oraș.

Retrași însă pe noi poziții, dincolo de malul râului, au reușit să evite încercuirea. Noi imagini din satelit arată cât de puternic a fost devastat orașul.

Cei răniți în Bahmut sunt duși într-un oraș din imediata apropiere, lovit de asemenea, tot mai des, de bombele rușilor.

Între timp, oficialii de la Washington acuză din nou Moscova că încearcă să destabilizeze Republica Moldova și să instaleze la Chișinău un guvern pro-rus.

John Kirby, purtătorul de cuvânt al Casei Albe: „'Actori' ruşi, aflaţi cu siguranţă în legătură cu serviciile de informaţii ruse, încearcă să orchestreze manifestaţii în Moldova şi să se folosească de acestea pentru a instiga la o insurecţie împotriva guvernului moldovenesc. Mai mult, ne așteptăm ca noi 'actori' ruși să ofere instruire și să ajute la organizarea protestelor în Moldova”.

Totodată, administraţia preşedintelui american Joe Biden a anunțat că va oferi Republicii Moldova un ajutor de 300 de milioane de dolari, ca asistenţă în sectorul energetic. De asemenea, asigură că va da Chișinăului orice informații deține despre amestecul Moscovei în problemele interne ale Moldovei.

John Kirby, purtătorul de cuvânt al Casei Albe: „La fel ca președinta Maia Sandu, nu vedem nicio amenințare militară imediată la adresa Republicii Moldova. Dar în ultimele săptămâni, președinta Sandu a avertizat public că Rusia încearcă să-și destabilizaze țara. Împărtășim aceste preocupări”.

