Trump șochează din nou: "De ce să ucidem 10 milioane de oameni? Nu ar fi corect"

“Dacă am fi vrut să ducem un război în Afganistan și să-l câștigăm, aș putea câștiga acest război într-o săptămână. Pur şi simplu nu vreau să ucid 10 milioane de persoane. Are sens pentru voi asta? Nu vreau să ucid 10 milioane de oameni. Am planuri în Afganistan că dacă aș vrea să câștig acest război, Afganistan ar fi ras de pe suprafața Pământului, ar dispărea cu totul. Totul s-ar termina efectiv în 10 zile, dar nu vreau să merg pe acest drum. De ce să ucidem milioane de oameni? Nu ar fi corect. În termeni de umanitate, nu ar fi corect“, a declarat Trump, la Casa Albă, în timpul unei vizite a premierului pakistanez Imran Khan, potrivit publicației americane.

“If I wanted to win that war, Afghanistan would be wiped off the face of the earth, it would be over literally in 10 days,” Trump says alongside Pakistani PM Imran Khan, adding “I just don’t want to kill 10 million people” pic.twitter.com/mhXuJZ8N61