„Am simțit multă dragoste și solidaritate în sală”, a insistat Trump, care, în cele două zile ale reuniunii, a oscilat între atacuri virulente, la adresa europenilor, și un ton deosebit de conciliant. La final, toate țările Alianței și-au reafirmat angajamentul „de neclintit” față de clauza de asistență reciprocă din tratatul NATO.

Concluziile trase de Donald Trump la finalul summitului de la Ankara au surprins pe toată lumea.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „A fost ceva uimitor. A existat cu adevărat un sentiment de apropiere și solidaritate. În acea sală se simțea o atmosferă de respect și prietenie. A fost extraordinar. Mi-au spus: „Domnule președinte, vă iubim". Iar acestea sunt cuvintele unor oameni maturi. Nu-i așa că e drăguț? Sau poate, nu știu, poate încercau să mă câștige de partea lor. Și, într-un anumit fel, au reușit, pentru că în acea sală a existat un sentiment extraordinar de unitate”.

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei: „La declarațiile făcute la sfârșitul reuniunii, (Trump) a zis ceva ce pe mine personal m-a surprins, dar m-a și făcut fericit. A zis că „în sală dragostea plutea în aer.” Mie se pare un rezumat foarte potrivit pentru un asemenea summit”.

Până și cu premierul Sanchez a ajuns cu Trump la un soi de înțelegere după ce miercuri dimineața și-a vărsat năduful pe spanioli, pe care i-a acuzat că sunt aliați lamentabili.

Pedro Sanchez, premierul Spaniei: „Am vorbit despre Cupa Mondială din Statele Unite și, așadar, a fost o conversație informală, relaxată, în care nu a existat absolut nicio tensiune. Dimpotrivă, au fost doar cuvinte amabile și cordialitate”.

Dar nu chiar toată lumea a luat de bună armonia afișată la Ankara. Pentru unii, revărsarea de complimente și politețuri a fost mai mult decât puteau suporta.

Rasmus Svaneborg, jurnalist al agenției daneze de presă Ritzau: Mark, stai lângă Donald Trump când vorbește de cucerirea Groenlandei, când atacă aliați precum Spania. Nu mi se pare că e ceva ce vechiul Mark Rutte „ar înghiți”. Ce efect are asupra stimei de sine când stai lângă el și nu zici nimic?

Mark Rutte, șeful NATO: Știi, totdeauna am recunoscut când e cazul să apreciezi ceva. Și cred că trebuie să-l lăudăm pe Trump pentru că NATO este astăzi mult mai puternică. Face Europa mai puternică și mai relevantă pentru SUA.

Si totuși pe drum spre casă, Trump a evitat un răspuns limpede în privința trupelor americane staționate în Europa.

Reporter: Veți retrage alte trupe americane din Europa?

Donald Trump: Încă nu am luat o decizie finală. Multe vor depinde de Groenlanda. Va depinde și de Iran.

Liderul american n-a uitat să-l inunde cu laude pe președintele țării gazde, Recep Erdogan, dar încă nu i-a dat un răspuns ferm cu privire la vânzarea de avioane F-35.

Donald Trump: „Încă nu m-am hotărât dacă să le dăm sau nu avioane F-35. Dar înclin să cred că (Erdogan) a făcut tot ce mă așteptam din partea lui. Ne-a ajutat în atât de multe feluri”.

Premierul israelian și-a exprimat public opoziția fermă față de vânzarea acestor avioane sofisticate către Ankara și crede că s-ar strica echilibrul de putere din Orientul Mijlociu.

Benjamin Netanyahu, premierul Israelului: „Eu n-aș face asta. Vorbim de un regim infestat de Frăția Musulmană, care urăște SUA, un regim care oferă sprijin și refugiu pentru teroriștii Hamas. (Erdogan) și-a aruncat toți oponenții în închisoare, dar și foarte mulți jurnaliști. Așa că nu e chiar un aliat-model pentru SUA. Mai rău decât toate astea, amenință Grecia și ocupă jumătate din Cipru, două state NATO”.

La summitul NATO, președintele turc a dăruit fiecărui lider un revolver gravat cu propriul nume, însoțit de o cutie cu muniție reală. Unii lideri, precum premierul britanic, au fost împiedicați de legislație să-și ia pistolul acasă.