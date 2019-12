Trump nu va încadra cartelurile mexicane la organizații teroriste. Cine a influențat decizia

„A fost depusă toată activitatea necesară pentru clasificarea cartelurilor mexicane ca organizaţii teroriste. Din punct de vedere legal, suntem pregătiţi să facem acest lucru”, a scris preşedintele Statelor Unite pe Twitter.

„Cu toate acestea, la cererea unui om pe care îl apreciez şi îl respect, şi care a lucrat atât de bine împreună cu noi, preşedintele Andres Manuel Lopez Obrador, vom renunţa temporar la această clasificare şi vom întări eforturile noastre comune pentru a lupta eficient împotriva acestor organizaţii periculoase care cresc continuu!”, a adăugat el.

All necessary work has been completed to declare Mexican Cartels terrorist organizations. Statutorily we are ready to do so. However, at the request of a man who I like and respect, and has worked so well with us, President Andres Manuel @LopezObrador_ we....