Deocamdată, nicio țară nu s-a angajat să trimită nave militare de patrulare ori escortare. Temerea europenilor este că după ce va declara victoria în Iran Trump o să-i lase pe ei să securizeze strâmtoarea pe termen nedefinit.

O dronă iraniană a aprins un rezervor de combustibil, în apropierea aeroportului internațional din Dubai, care și-a suspendat zborurile.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Acum că puterea de foc a Iranului a fost mult diminuată, cred că este un lucru bun ca și alte țări să intervină”.

Yasmine Farouk, analist la International Crisis Group: „Linia roșie, a cărei încălcare ar putea face statele din Golf să intre în război, ar putea fi ca un atac iranian să se soldeze cu victime numeroase. Ori atacarea uzinelor de desalinizare a apei. Deocamdată, este limpede că țările din Golf rezistă tentației de a se lăsa atrase în război”.

Administrația Trump discută cu șapte țări cărora le-a cerut să trimită nave de război pentru a redeschide Strâmtoarea Hormuz.

Keir Starmer, premierul Marii Britanii: „Strâmtoarea Ormuz trebuie redeschisă pentru stabilitatea pieței. Nu e o misiune ușoară. De aceea lucrăm cu toți aliații, inclusiv cu partenerii europeni, pentru a pune la punct un plan colectiv viabil care să restabilească libertatea de navigație”.

Abbas Araghchi, ministrul de Externe iranian: „Din punctul nostru de vedere, strâmtoarea este deschisă. E închisă doar pentru inamicii noștri și aliații lor”.

Donald Trump a refuzat să numească țările puternic dependente de țițeiul din Orientul Mijlociu cu care administrația sa negociază, dar a invocat contribuția Statelor Unite la NATO: „Noi mereu am sprijinit NATO. Îi ajutăm în privința Ucrainei cât putem… Ar fi interesant de văzut ce țară va refuza să ne ajute pe noi într-o acțiune foarte mică, acțiune care înseamnă doar menținerea strâmtorii deschise”.

Într-un interviu pentru Financial Times, Trump a mers chiar mai departe.

„Dacă nu va exista niciun răspuns sau dacă va fi un răspuns negativ, cred că va fi foarte rău pentru viitorul NATO. Este normal ca oamenii care beneficiază de mărfurile care trec prin strâmtoare să se asigure că nimic rău nu se întâmplă acolo”, declarat Trump.

Johann Wadephul, ministrul german de Externe: „Nu văd ce prerogative ori responsabilitate are NATO legat de Strâmtoarea Ormuz. Dacă ar fi așa, organismele NATO ar proceda în consecință”.

Keir Starmer, premierul Marii Britanii: „Facem ce e necesar pentru a ne proteja pe noi și pe aliații noștri, dar nu ne vom lăsa târâți în război. Misiunea mea de lider este să apăr cu fermitate interesele britanice, indiferent de presiunile exercitate din exterior”.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Vă spun ceva, și vreau să audă și ei: vă vom ține minte”.

În interviul pentru Financial Times, Trump a avertizat că ar putea amâna întâlnirea cu președintele Chinei de luna viitoare deoarece Beijingul nu dă, la rândul său, o mână de ajutor.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Chinezii își iau cea mai mare parte a petrolului… o mare parte, aproximativ 90%, din petroliere care traversează strâmtoarea. Poate că vor dori, poate că nu. Există un alt motiv, mai profund, pentru care s-ar putea să nu o facă”.

Creșterea prețului la hidrocarburi pune presiune pe administrația Trump să găsească soluții urgente pentru a nu pierde sprijin electoral înaintea alegerilor legislative din noiembrie.

Chris Wright, secretarul american al Energiei: „Prin Strâmtoarea Ormuz trece o cantitate foarte mare de hidrocarburi și, în funcție de momentul și modul în care acest conflict se va încheia, vom vedea prețuri ridicate până atunci”.

Totuși, unii oficiali americani se încăpățânează să vadă partea plină a paharului.

Director Consiliul Economic Național al Casei Albe: „Anticipăm că economia globală o să resimtă un mare șoc benefic imediat ce se încheie războiul”.

În altă ordine de idei, americanii sunt scandalizați de folosirea pentru o strângere de fonduri în beneficiul republicanilor a unei fotografii de la repatrierea soldaților americani morți în războiul din Iran.

Donald Trump: Spre deosebire de mulți alții, eu chiar am fost la ceremonia de repatriere a soldaților noștri.

Reporter: Dar vi se pare un mesaj potrivit?

Donald Trump: Da, eu unul nu l-am văzut, cineva din echipă l-a conceput, sunt o groază de oameni care lucrează pentru administrație. Dar nimeni nu e mai iubit ca mine în rândul armatei.

Președintele Comisiei Federale pentru Telecomunicații a adresat un avertisment tăios presei americane, căreia îi reproșează felul nepatriotic în care reflecta războiul din Iran. Într-o postare pe X, Brendan Carr a amenințat cu pierderea licențelor canalele TV care nu se conformează.