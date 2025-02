Trump devine ”purtătorul de cuvânt” al lui Putin, iar Rusia târăște numele României în discuții despre împărțirea Ucrainei

Președintele american a vorbit și despre necesitatea organizării de alegeri prezidențiale în Ucraina, înainte de încheierea unui acord de pace, lucru susținut de Moscova.

În plus, liderul de la Casa Albă s-a declarat mulțumit de rezultatul primelor discuții dintre delegația americană și cea rusă, care au avut loc marți în Arabia Saudită, fără participarea ucrainenilor.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Cred că stă în puterea mea să opresc acest război și cred că discuțiile merg foarte bine. Dar azi am auzit că se plâng (ucrainenii) că nu au fost invitați. Păi, au avut ocazia să negocieze timp de trei ani. Ar fi trebuit să oprească acest război acum trei ani. De fapt, nu ar fi trebuit să îl pornească de la început. Eu aș fi putut să obțin o înțelegere prin care Ucraina să-și păstreze aproape tot teritoriul pierdut. Oamenii nu ar fi pierit în luptă și orașele ucrainene nu ar fi fost demolate”.

Donald Trump a repetat, într-o conferință de presă organizată în Florida, și una din precondițiile impuse de Rusia pentru începerea negocierilor de pace: ca Ucraina să organizeze alegeri prezidențiale. Asta în timp ce popularitatea lui Volodimir Zelenski a ajuns la doar 4 la sută, potrivit liderului de la Casa Albă. Lucru spus și de Moscova.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Personal, îmi place de el (de Volodimir Zelenski). Este un lider în regulă. Dar nu contează ce îmi place mie. Contează să găsim o soluție. Avem de-a face cu un lider care a permis continuarea unui război care nu ar fi trebuit să înceapă. Obișnuiam să discut despre asta cu Putin. Ucraina era ceva ce își dorea cu ardoare. Dar, cât timp am fost eu președinte, nu ar fi pornit în niciun caz o invazie”.

Declarațiile președintelui american le oglindesc pe cele ale oficialilor de la Kremlin. Purtătorul de cuvânt al președinției ruse a declarat că Moscova nu are nimic împotriva integrării Ucrainei în Uniunea Europeană, dar i-a reproșat, din nou, liderului de la Kiev că nu a organizat alegeri anul trecut.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin: ”Președintele Putin a spus în mod repetat că, la nevoie, ar fi dispus să negocieze cu Zelenski. În același timp însă, rămâne problema cadrului legal al oricărei înțelegeri, dat fiind că legitimitatea lui Zelenski este pusă sub semnul întrebării”.

Lavrov: ”Americanii ne înțeleg mai bine poziția”

De altfel, surse diplomatice citate de Fox News dezvăluie că forțarea Ucrainei să organizeze noi alegeri prezidențiale ar putea fi parte esențială pentru un acord de pace.

Marco Rubio: ”Obiectivul nostru ultim este să punem capăt războiului într-un mod care e corect, durabil și acceptabil pentru toate părțile implicate”.

După negocierile de peste patru ore cu delegația rusă, la Riad, secretarul de stat american și-a informat omologii europeni cu privire la concluzia discuțiilor.

Marco Rubio: ”Am convenit asupra a patru principii. În primul rând, ne vom însărcina echipele să restabilească rapid funcționalitatea misiunilor noastre diplomatice. Al doilea lucru agreat este să numim echipe la nivel înalt care să înceapă negocierile pentru încheierea conflitului din Ucraina. Al treilea punct este să inițiem eforturile, tot la nivel înalt, pentru a examina cooperarea geopolitică și economică, ca rezultat al încheierii războiului din Ucraina. Iar al patrulea lucru convenit este că noi cinci participanți la discuția de astăzi să rămânem angajați în tot acest proces, ca să ne asigurăm că progresează într-un mod productiv”.

Partea rusă și-a transmis fără echivoc doleanțele.

Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe: ”Cred că discuția a fost utilă, nu doar că ne-am ascultat unii pe alții, dar am motive să cred că americanii ne înțeleg mai bine poziția. Am explicat azi că prezența unor trupe din țări membre NATO, dar sub un steag străin, de pildă sub steagul Uniunii Europene, sau sub un steag național, este în continuare un aspect inacceptabil pentru noi”.

Pus în fața faptului împlinit, președintele ucrainean a decis să amâne vizita programată în Arabia Saudită, ca să nu ofere legitimitate întrevederii ruso-americane.

Rusia folosește declarații ale lui Călin Georgescu pentru a târî România într-un scenariu pentru dezmembrarea Ucrainei

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Această întâlnire dintre americani și ruși din Arabia Saudită a fost o surpriză pentru noi, la fel ca multe altele. Sunt convins că pentru Ucraina și pentru Europa e critic ca orice negocieri privind încheierea războiului să nu fie purtate pe la spatele principalelor părți afectate de agresiunea rusă”.

Șeful diplomației ruse a făcut referire și la România, în contextul unor declarații ale lui Călin Georgescu despre împărțirea Ucrainei la finalul războiului.

”Reporter: Această dorință a europenilor de a sta la masa negocierilor... credeți că are de-a face cu ambițiile lor teritoriale?

Serghei Lavrov, ministrul rus de externe: Există discuții în acest sens. Politicienii români au vorbit despre asta cu puțin timp în urmă. Nu voi specula cu privire la acest subiect”.

În plus, Rusia vrea ca NATO să dezavueze oficial, în scris, promisiunea din 2008 de a acorda Ucrainei într-o zi calitatea de membru al Alianței, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse, Maria Zaharova.

La summitul NATO de la Bucureşti, din 2-4 aprilie 2008, aliaţii a salutat aspiraţiile euro-atlantice ale Ucrainei şi Georgiei de apartenenţă la NATO, fără să formuleze totuși o invitaţie clară şi să ofere un calendar.

