Trump cere să fie repus în funcția de președinte al SUA, iar, dacă nu, ”noi alegeri, imediat”

Reacția sa a venit la scurt timp după ce a aflat că, înainte de alegerile din 2020, Facebook a limitat temporar o poveste controversată despre laptopul lui Hunter Biden.

Mai exact, CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, a vorbit la podcastul lui Joe Rogan despre o știre din New York Post privind laptopul lui Hunter, spunând că ”se potrivește cu tiparul” de polarizare a conținutului, inclusiv a „propagandei rusești”, despre care FBI a avertizat deja compania Meta.

Povestea laptopului a ridicat semne de întrebare cu privire la autenticitatea sa, notează Business Insider, iar Facebook a restricționat promovarea acestei știri în fluxurile aplicației sale timp de câteva zile.

Declarația lui Trump, făcută pe Truth Social, dublează afirmațiile sale false privind existența unei fraude electorale, deoarece unii republicani, a susținut Washington Post, încearcă să se distanțeze de nemulțumirile sale personale, înainte de alegerile din noiembrie.

În declarația sa, Trump a scris cu majuscule că „FBI-ul a îngropat POVESTEA LAPTOPULUI HUNTER BIDEN ÎNAINTE DE ALEGERI știind că, dacă nu ar fi făcut-o, „Trump ar fi câștigat cu ușurință alegerile prezidențiale din 2020”. Aceasta este o FRAUDĂ masivă și INTERFERENȚĂ ELECTORALĂ la un nivel nemaiîntâlnit în țara noastră.”

Trump a continuat: „REMEDIU: să declari câștigătorul de drept sau, și aceasta ar fi soluția minimă, să declari alegerile din 2020 compromise iremediabil și să avem noi alegeri, imediat!”

We're about 10 weeks before the 2022 midterms and Donald Trump is still -- openly -- talking about undoing/rejecting the 2020 presidential election results.

Which still can't happen, legally or logistically.

Which still (for now) doesn't seem to affect his chances in 2024. pic.twitter.com/C1lqzjn5cR