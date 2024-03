Trump, atacat de fosta sa consilieră: „Nu poate să gestioneze banii țării”. Fostul președinte, acuzat că „cerșește” ajutor

Mai grav, nici nu găsește o companie de asigurări care să garanteze pentru el. Dacă nu va găsi o soluție până luni, mai multe imobile ale organizatiei sale vor fi puse sub sechestru. În plus, zilnic, la această amendă colosală, se adună o dobândă de peste 100.000 de dolari.

Donald Trump a pierdut în primă instanță procesul de fraudă fiscală. Procurorul general din New York l-a acuzat pe fostul președinte că a manipulat documentele financiare și și-a supraevaluat proprietățile pentru a obtine împrumuturi în termeni mai buni.

Un judecător a decis că Trump trebuie să plătească o amendă în valoare de 464 de milioane de dolari sau să găsească o companie de asigurări care să garanteze pentru el în așteptarea recursului. Probleme este că niciunua din cele 30 de firme consultate de avocații fostului președinte nu vrea să riște pentru Trump.

Anunțul știrbește imaginea miliardarului vizionar pe care Donald Trump și-a clădit-o cu migală în ultimele decenii.

Omarosa Newman, fostă consilieră a lui Donald Trump: „Acum îl vedem cum le cere americanilor să îl ajute cu bani, să-și plătească uriașele cheltuieli de judecată. Adevărul e că acum cortina pare că se ridică, iar susținătorii lui vor vedea că Donald Trump nu deține averea și banii cu care se tot laudă”.

Trump are răgaz până pe 25 martie să plătească sau să găsească pe cineva dispus să garanteze pe el. În caz contrar, mai multe dintre imobilele sale vor fi puse sub sechestru și lichidate în favoarea statului New York.

Omarosa Newman, fostă consilier a lui Donald Trump: „Ce se întâmplă acum le transmite un mesaj puternic oamenilor care se așteaptă ca Trump să fie capabil să gestioneze banii unei țări. El nu e în stare să facă asta”.

Donald Trump, care, potrivit Forbes ar avea o avere de 2,6 miliarde de dolari, a criticat procesul ca fiind o „vânătoare de vrăjitoare” orchestrată de rivalii democrați.

În plus, în cadrul unui dosar cu 5.000 de pagini, avocații lui au încercat, în zadar, să-l convingă pe judecător că o garanție atât de mare e „imposibil de obținut”.

