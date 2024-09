Trump anunță că se întîâlnește cu Zelenski, la New York. Un gest al ucraineanului în SUA l-a scos din minți pe republican

”Aşa cum ştiţi, Zelenski a cerut să mă întâlnească. Îl voi întâlni mâine (vineri) dimineaţă, către ora (locală) 9.45 (16.45, ora României) la Trump Tower”, la New York, a anunţat el într-o alocuţiune de presă.

I will be meeting with President Zelensky tomorrow morning at Trump Tower in New York City. Zelenskyy understands that Kamala won’t be able to solve the war and I will. Hopefully an Zelensky, Putin and Trump meeting soon to solve this very STUPID war! pic.twitter.com/K6nLSwuSaj