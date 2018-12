Trump a numit șef de cabinet o persoană care l-a descris ca fiind ”o ființă teribilă”

Mulvaney este surprins făcând această declaraţie jignitoare într-o înregistrare video în cursul unei dezbateri, înaintea alegerilor prezidenţiale americane din 2016, transmite News.ro.

”Da, îl susţin pe Donald Trump, însă o fac în pofida faptului că eu cred că este o fiinţă umană teribilă”, spune Mulvaney în această înregistrare.

El o cataloghează ”la fel de rea” pe Hillary Clinton, adversara lui Trump la acea vreme.

Mulvaney, în vârstă de 51 de ani, este un fost congresmen republican, iar înregistrarea video, obţinută de site-ul Daily Beast, a fost efectuată în cursul unei dezbateri cu adversarul său democrat Fran Person la York, în South Carolina.

NEW: Trump's next chief of staff Mick Mulvaney called him a "terrible human being" just before he was elected president. https://t.co/C5q5csnhrl pic.twitter.com/IU5isoZRib