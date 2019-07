Trump a convins mulțimea să scandeze ”trimiteți-o înapoi”, cu privire la Ilhan Omar. VIDEO

Trump s-a folosit de mitingul său de campanie pentru alegerile din 2020 din Greenville, Carolina de Nord, pentru a o ataca pe Omar şi alte trei membre democrate ale Congresului – Alexandria Ocasio-Cortez din New York, Ayanna Pressley din Massachusetts şi Rashida Tlaib din Michigan – pe care le-a numit „extremiste pline de ură”.

Cele patru femei, care se autointitulează „Brigada”, au fost ţinta unor atacuri rasiste ale preşedintelui săptămâna aceasta, care au început cu postări pe Twitter duminică şi în care Trump a afirmat că ele ar trebui „să se întoarcă” de unde au venit.

Crowds at a Donald Trump rally have chanted 'send her back' in reference to one of the four congresswomen the President attacked as 'hate-filled extremists'.

Supporters' chants were aimed at Ilhan Omar who came to the US as a child refugee from Somaliahttps://t.co/UHx05qU0uM pic.twitter.com/fthtsygyP7