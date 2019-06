Trump, 3 promisiuni pentru încă 4 ani: Eradicarea SIDA, leac pentru cancer și mers pe Marte

Cu cravată roşie, miliardarul republican şi-a făcut intrarea, însoţit de soţia sa, Melania, pe scena de la Amway Center din Orlando în faţa miilor de suporteri purtând şapca emblematică de culoare roşie 'Make America great again' (Să redăm măreţia Americii).

"Am pornit!", a afirmat vicepreşedintele Mike Pence cu câteva minute mai devreme. "America s-a întors şi nu este decât începutul!", a adăugat el.

Donald Trump a lăudat marţi sănătatea economiei americane încă din primele minute ale discursului său.

In this single clip, Trump promises to cure cancer, AIDS, and "lay the foundation" for a Mars landing -- all in his second term pic.twitter.com/aLZqbx2p3N