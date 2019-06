Trump s-a enervat pe șeful său de cabinet. ”Chiar nu poți tuși asa”. VIDEO viral

O echipă ABC News a venit la Casa Albă, duminică, pentru a-i lua un interviu președintelui american.

Chiar în timp ce Trump dădea explicații cu privire la un subiect sensibil pentru el, declarația sa de avere, Mulvaney a tușit.

În acel moment, Trump s-a enervat și l-a dat afară din birou. ”Hai să înregistrăm iar. El tușește în timpul răspunsului, nu-mi place asta. Dacă trebuie să tușești, ieși afară, te rog. Chiar nu poți tuși așa”, a răbufnit Trump.

După acest moment, liderul de la Casa Albă s-a apucat iar să explice de ce nu a făcut publică declarația sa de avere.

Trump are motive serioase să fie nervos, deoarece mai toate sondajele îl dau favorit pe Joe Biden la alegerile prezidențiale care vor avea loc anul viitor, la 10 procente distanță de actualul președinte al SUA.

Pres. Trump says he “might” turn over his “financial statement” to Congress.

“I hope they get it, because it’s a fantastic financial statement,” he tells @GStephanopoulos in the Oval Office. https://t.co/8q0FwFD9qt pic.twitter.com/fw1tIc0vxO