Treizeci de pescăruși băuți, îngrijiți. Cum ar fi ajuns în stare de ebrietate

Centrul RSPCA din oraşul Taunton, au primit în ultimele două săptămâni aproximativ 30 de păsări bete, care "miroseau puternic a alcool", conform Telegraph

Una dintre ipoteze ar fi ca păsările ar putea să consume alcoolul abandona pe plajă de turiști, astfel, devenind imposibil pentru ei să mai poată merge sau zbura. Conform altei variante, pescăruşii ar fi mâncat cereale de la o fabrică de bere. Veterinarul David Couper a spus că situaţia este "foarte neobişnuită".

"Am avut câteva cazuri izolate anul trecut. Totuşi, anul acesta au existat foarte multe. Unii pescăruşi au fost găsiţi fără cunoştinţă sau ameţiţi, mirosind puternic a alcool". A spus David Coupers. Acesta a mai adăugat că "unii dintre ei şi-au revenit după o zi de odihnă şi hidratare", dar alţii au murit.

"Se pare că ar fi ingerat un anumit sortiment de cereale, posibil de la o fabrică de bere, iar din acest motiv au intrat în starea de ebrietate".

