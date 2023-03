Case rase de pe fața pământului, după o explozie la o conductă de gaze. O persoană a murit, mai multe au fost rănite. VIDEO

În urma deflagrației, peste 100 de persoane au fost evacuate și aproximativ 20 de locuințe au fost avariate, potrivit The Sun.

Terrible scenes in Morriston, #Swansea where a house has been destroyed following a huge explosion.

La fața locului au intervenit serviciile de urgență.

„Trei persoane au fost transportate la spital cu ambulanța. O persoană este momentan data dispărută. Oamenii sunt rugați să evite zona. Drumul Clydach rămâne închis, iar traficul este deviat”, a declarat Poliția din Țara Galilor de Sud.

Footage of the scene in Morriston, Swansea shortly after a suspected gas explosion this morning

3 people were taken to hospital. Police say one person 'is currently unaccounted for'

Filmed by Nicola Lewis who'd been visiting her mother nearby at the time of the explosion