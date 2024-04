Trei persoane au fost rănite într-o şcoală din Ţara Galilor. O persoană a fost arestată

O persoană a fost arestată miercuri, anunţă poliţia locală, care precizează că nu caută alte persoane în legătură cu aceste fapte, relatează AFP.

Poliţia nu a precizat imediat natura exactă a acestor fapte.

Însă potrivit site-ului WalesOnline, doi membri ai personalului au fost răniţi cu o armă albă în urma unui incident în care au fost implicate două fete şcolarizate în instituţia de învăţământ.

„Trei persoane au fost rănite şi primesc îngrijiri”, iar o persoană a fost arestată, a anunţat poliţia, care a deschis o anchetă.

Jurnaliştii prezenţi la faţa locului au anunţat că au intervenit două elicoptere de urgenţă şi trei ambulanţe.

Elevii au fost închişi în şcoală.

În total 1.450 de elevi, cu vârste cuprinse între 11 şi 18 ani sunt încrişi la şcoală.

Premierul britanic Rishi Sunak s-a declarat ”şocat” de aceste fapte, care au avut loc la Şcoala Amman Valley, la Ammanford, în sudul ŢăriiGalilor.

Şeful Guvernului de la Londra a mulţumit pe X poliţiei şi ambulanţei.

Premierul galez Vaughan Gething a evocat o „perioadă profund îngrijorătoare pentru şcoală, familii şi populaţia locală”.

„Şcolile ar trebui să fie un loc sigur, în care să se înveţe şi descopere. Este profund trist şi bulversant ca azi profesori şi elevi să vadă această securitate făcută ţăndări din cauza unui eveniment violent”, a reacţionat liderul conservatorilor galezi, Andrew R. T. Davies.

Watch live as Superintendent Ross Evans reads a statement after a teenage girl has been arrested on suspicion of attempted murder after two teachers and a pupil were stabbed at Amman Valley School https://t.co/NuXwaOaCQj