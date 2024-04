Incendiu uriaș la o instalație energetică din Rusia după un atac cu drone din Ucraina | Video

În această dimineață, agenția de presă Reuters a raportat că o sursă de informații ucrainene a spus că atacul a făcut parte dintr-o campanie împotriva infrastructurii militare ruse.

Atacul a provocat un incendiu major, a adăugat sursa citată.

Imaginile obținute de Reuters par să susțină această afirmație, imaginile arătând un incendiu masiv în depărtare.

De asemenea pe rețelele de socializare au apărut mai multe videoclipuri care confrimă un incendiu masiv.

