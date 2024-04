Trei oameni, smulși de vânt din apartamentele unui zgârie-nori din China. O bunică și nepotul ei, luați cu tot cu saltea

Toate cele trei victime proveneau din același cartier de pe malul apei din sudul orașului Nanchang și dormeau în jurul orei trei dimineața când vântul puternic a distrus pereții exteriori ai apartamentelor lor, a raportat publicația cu sediul în Hubei, Jimu News, scrie Business Insider.

#China. In Nanchang (the capital of Jiangxi province), strong winds and thunderstorms killed 4 people and injured more than 10.

Among the dead were 2 adults and a child; the wind broke the windows and blew them right out of their apartments. pic.twitter.com/Qof0obUo2R