Trei elevi de clasa a VIII-a, reținuți după ce au distrus șinele de tren din apropiere de Moscova

Potrivit FSB, elevii erau din orașul suburban Cehov.

Aceștia au urmat instrucțiunile unui contact necunoscut de pe Telegram, care s-ar fi oferit să-i plătească pentru distrugerea șinelor. Elevii ar fi filmat, apoi, întregul incident, pentru a putea dovedi că și-au dus până la capăt misiunea, și pentru a fi plătiți, scrie Meduza, citată de Spot Media.

#Putin's security officers detained three eighth-graders in the #Moscow region who are accused of preparing a sabotage.

According to the #FSB, the schoolchildren were going to damage the transport infrastructure of Russian Railways. pic.twitter.com/r6TUSPuvGf