Trei cadavre găsite într-o regiune din nord-vestul Mexicului, unde au dispărut surferi străini

"Putem confirma că trei persoane decedate au fost găsite în Santo Tomas, Baja California", o regiune mexicană la graniţa cu California, a declarat pentru AFP poliţia federală americană, fără a dezvălui identitatea acestora.

Autorităţile mexicane anunţaseră tot vineri că îşi intensifică operaţiunile de căutare în această regiune din nord-vestul Mexicului, marcată de violenţele cartelurilor.

Doi fraţi australieni, Jake şi Callum Robinson, şi un american, Jack Carter, sunt daţi dispăruţi din 27 aprilie. Ei se aflau în vacanţă în apropiere de oraşul de coastă Ensenada, la aproximativ 45 km de Santo Tomas.

NOO ???? My heart breaks so much for these guys. What a TERRIBLE story. RIP. Bodies found in Mexico in search for missing Australian brothers Jake and Callum Robinson - ABC News https://t.co/UrSOw2oT9g

Mama celor doi australieni, Debra Robinson, a declarat pe Facebook că aceştia nu au ajuns niciodată la locul de cazare pe care îl rezervaseră. Anterior, vineri, în apropiere de faleza din jurul Ensenada, se desfăşurau căutări, potrivit consiliului local. Joi, autorităţile din regiunea Baja California au declarat că trei mexicani sunt interogaţi în legătură cu aceste dispariţii.

Perth brothers Jack and Callum Robinson haven’t been in contact with family and friends since the weekend, with a woman reportedly arrested in relation to their disappearance. Read the latest updates in the case: https://t.co/FgMZExra1U pic.twitter.com/WM3WqADMeT