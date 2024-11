Trei bombe aeriene teleghidate ale Rusiei au ucis un om și au rănit alți 22 în Zaporojie, Ucraina

Zaporojie se află în apropierea liniei frontului și este un centru regional cheie, potrivit publicației Euromaidan. Atacarea sa poate fi o încercare a Rusiei de a slăbi logistica Ucrainei, pentru a îngreuna operațiunile militare din zonă.

Pe de altă parte, atacurile rusești asupra civililor sunt considerate pe scară largă crime de război, în conformitate cu dreptul internațional.

Potrivit lui Ivan Fedorov, șeful administrației militare a regiunii Zaporojie, atacurile au avut loc după miezul nopții, bombele aeriene ghidate lovind zone rezidențiale. Numărul victimelor a crescut pe parcursul dimineții, ajungând la 22 de răniți, inclusiv cinci copii în vârstă de 4, 15 și 17 ani.

Opt oameni au avut nevoie de spitalizare. Un bărbat în vârstă de 71 de ani a murit.

