Tragedii în lanț în Siberia. Pescarii merg cu mașinile pe râuri înghețate, deși încep să se topească

În Siberia, cei dornici să pescuiască la copcă înaintează pe gheață cu mașina, în ciuda uriașului pericol.

Chiar săptămâna aceasta, trei copii și doi adulți au murit după ce s-au aventurat pe un râu înghețat cu autoturismul, care a căzut în apă.

Șoferul altui autoturism a fost mai norocos. Gheaţa nu s-a rupt complet sub maşina lui şi a reușit să scape cu viaţă. Ba chiar și-a recuperat vehiculul, cu sprijinul unor oameni curajoși.

Autorităţile patrulează frecvent în zonă cu ajutorul unor ambarcaţiuni pe perne de aer şi se străduiesc să-i facă pe pescari să renunţe la obiceiul lor primejdios. Mai ales că au avut loc şi tragedii în ultimele zile.

"Pescuiau sau se relaxau, e greu de spus cu certitudine. Ideea e că, în perioada asta a anului, să ieşi pe gheaţă (cu maşina) e sinucidere curată", a transmis Rudolf Demin, membru al echipelor de intervenție.

În această perioadă, temperaturile cresc şi scad brusc, iar gheaţa se subţiază în unele locuri şi se poate rupe uşor. Numai că amatorii de senzaţii tari şi pescarii se lasă cu greu convinşi că nu e cea mai bună idee să înainteze cu maşina pe râul îngheţat.

Discuție pescar - reporter:

- Acolo gheaţa are 70 de centimetri grosime.

- Gheaţa nu e uniformă în perioada asta, în unele locuri are 70 de centimetri, în altele are 20 de centimetri.

- Nu, peste tot pe unde am fost, gheaţa are aceeaşi grosime.

La începutul săptămânii, un autoturism cu o întreagă familie la bord a ajuns sub apă după ce gheaţa a cedat. Cele cinci persoane aflate în vehicul şi-au pierdut viaţa.