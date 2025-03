Tragedie în Macedonia de Nord, asemănătoare cu incendiul din Colectiv. Cel puțin 51 de oameni au murit într-un club

Știrea este în curs de actualizare!

Potrivit BBC, incendiul a izbucnit în primele ore ale zilei de duminică la clubul Pulse din Kocani, un oraș situat la aproximativ 100 km est de capitala Skopje.

Imaginile postate pe rețelele de socializare arată clădirea cuprinsă de flăcări, cu fumul ieșind pe cerul nopții.

Tragic disaster in North Macedonia — dozens of young people burned alive in a nightclub fire

A fire broke out at a nightclub in the city of Kočani. At least 50 people have died, most likely very young.

The tragedy was caused by pyrotechnics — someone in the crowd set off… pic.twitter.com/LAVulBEUy3