Tragedie în Alabama, din cauza furtunii. 10 persoane și-au pierdut viața într-un accident, printre care și un bebeluș

Cauza tragediei ar fi acvaplanarea, ceea ce i-a făcut pe șoferi să piardă controlul volanului, transmite CNN.

Astfel, un microbuz a fost prins între două trailere, iar un alt autoturism s-a răsturnat și a luat foc. Alte 14 mașini au fost implicate, iar șapte au fost cuprinse de flăcări.

A terrible tragedy in Alabama this weekend as nine children and one adult were killed in an accident involving multiple vehicles.

The accident happened during storms caused by Tropical Storm Claudette which brought heavy rain across the Southeast.https://t.co/wVjvIf9ANg