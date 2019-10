Tragedia unui român care s-a mutat în Anglia, la rugămintea surorii sale

Un tânăr din România a murit pe o șosea din Anglia, după ce sora sa i-a cerut să vină la ea.

Andreea Murgeanu s-a mutat în Marea Britanie în 2014. Doi ani mai târziu, i-a cerut fratelui său, Alexandru, în vârstă de 22 de ani, să se mute cu ea și iubitul ei, potrivit derbytelegraph.co.uk.

Accidentul s-a petrecut pe un tronson al autostrăzii M1 din Anglia.

„Îmi amintesc acea zi. Mult timp m-am învinovățit pe mine pentru ce s-a întâmplat, pentru că am fost cea care l-a convins să vină să stea cu noi, în Anglia. Ai crede că este o țară perfectă, unde poți trăi, dar nu este așa. Dacă drumurile erau perfecte, nu i s-ar fi întâmplat asta fratelui meu. Când a trebuit să merg să identific corpul, nu le păsa deloc, de parcă vorbeau despre un animal mort, nu despre o ființă umană. Nu au avut pic de simpatie față de mine. Am încercat să contactez poliția, dar nimeni nu a răspuns telefoanelor mele. Am încercat să conving autoritățile să-mi arate înregistrările de pe camerele de luat vederi și mi s-a spus că nu merg. De ce mai au camere, dacă nu funcționează?”, a declarat Andreea Murgeanu.

Din cauza costurilor ridicate de repatriere, Andreea a pornit o campanie de strângere de fonduri pe Facebook. Ea a reușit să strângă suma necesară în mai puțin de o săptămână.

În urma incidentului, femeia s-a întors în România. Ea susține campania derulată de soția celuilalt șofer mort în incident, care cere un control al șoselelor.

Un bărbat de 39 de ani a fost arestat, fiind suspect de morțile celor doi șoferi, din cauza modului periculos de a conduce, iar poliția continuă investigațiile.

