Tradiție inedită de Paștele catolic: Fetele se lasă udate cu apă pentru a rămâne proaspete ca florile

Obiceiul e specific unei comunități catolice din nord-estul țării și are loc în perioada Paștelui. Tradiția o regăsim și la noi, în Transilvania.



Astfel de scene se repetă an de an în micuța localitate Holloko, în a doua zi a Paștelui catolic. De bunăvoie, fetele nemăritate se lasă udate până la piele de bărbații din sat.



Înainte de a trece la fapte, bărbații trebuie mai întâi să le recite tinerelor o poezie.

Boglarka Bakos, organizatoarea evenimentului: ”E ceva firesc ca băieții, tinerii din zonă, să își ia gălețile și să toarne apă pe toate femeile pe care le pot prinde. Au și o vorbă: „Femeile nu trebuie să rămână uscate”.

O vorbă din bătrâni spune că fetele nu se vor ofili asemenea florilor care nu sunt stropite îndeajuns. În plus, băieții nu aruncă apă chiar pe oricine, aşa că mândrele au ajuns să își numere admiratorii după cât de mult li se udă rochia.

Reka Kun, fată udată: ”E un sentiment de eliberare și, totodată, vrem să ne păstrăm tradițiile."

Mate Fancsik, bărbat care participă la acest obicei: ”Am turnat apă pe fete de când eram copil. Această tradiție joacă un rol foarte important în comunitatea noastră".

Culmea, după ce sunt udate din cap până-n picioare, tinerele le dăruiesc bărbaților coșuri cu bucate și ouă decorate cu motive populare.



