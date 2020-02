Topul celor mai puternice armate din lume în 2020. Cât investesc statele în forța militară

Câmpurile de luptă sunt în continuă evoluție, iar țările din întreaga lume pompează sute de miliarde de dolari în fiecare an în forțele armate, într-o cursă pentru dezvoltarea celor mai avansate tehnologii și armamente.

Începând cu 2020, Global Firepower, un site web de specialitate care urmărește puterea militară a actorilor globali, a realizat o analiză în care a identificat care sunt cele mai puternice configurații militare, bazate pe un rang acordat acestora în funcție de mai multe categorii, ”de la puterea militară și financiară la capacitatea logistică și poziționarea geografică".

5) Japonia

Deși are în componență un personal militar activ estimat la 247.160 de soldați, considerabil mai mic față de vecinii din Coreea de Nord, Japonia compensează cu armamentul actualizat la cele mai înalte standarde mondiale.

Japonia are 152 de avioane pentru misiuni speciale, mai mult decât orice țară din lume, în afara Statelor Unite, și o formidabilă flotă a marinei, care cuprinde 40 de distrugătoare.

De asemenea, are 3.130 de vehicule blindate, 1.004 de tancuri și 119 elicoptere de atac.

Japonia vrea să acorde peste 49 miliarde de dolari armatei în 2020.

4) India

India, care a fost angajată într-un conflict teritorial prelungit cu Pakistanul, din apropiere regiunii Kașmir, are aproximativ 1.444.000 de oameni care activează în forțele sale armate.

Națiunea este printre liderii mondiali în ceea ce privește numărul de tancuri (4.292), artilerie remorcată (4.060) și avioane de luptă (538).

Se estimează că India va cheltui 61 de miliarde de dolari pentru armată în acest an.

3) China

China, cea mai puternică țară din Asia și un adversar în creștere al SUA, se află pe locul trei pe această listă.

Superputerea comunistă are un personal activ estimat de 2.183.000 de soldați, cel mai mare din lume.

China și-a construit marina în ultimii ani, în timp ce s-a angajat în dispute teritoriale pe marea Chinei de Sud. În prezent deține 74 de submarine, 52 de fregate și 36 de distrugătoare.

De asemenea, China are 33.000 de vehicule blindate și 3.500 de tancuri. În plus, forța aeriană are în dotare 1.232 de avioane de vânătoare și 281 de elicoptere de atac.

China estimează că va cheltui 237 miliarde de dolari pentru forțele sale armate în 2020.

2) Rusia

Rusia, a cărei armată s-a implicat în Siria și Ucraina în ultimii ani, are cele mai multe tancuri din lume: 12.950, mai mult decât dublu, în comparație cu SUA, potrivit statisticilor furnizate de Global Firepower.

Se estimează că armata Rusiei are 1.013.628 de soldați, 27.038 de vehicule blindate, 6.083 de unități de artilerie autopropulsată și 3.860 de proiectoare de rachete.

Forța aeriană a Rusiei deține 873 de avioane de vânătoare și 531 de elicoptere de atac. În plus, forțele navale dețin 62 de submarine și 48 de nave de război.

Rusia urmează să cheltuiască 48 de miliarde de dolari pentru armata sa în 2020.

1) Statele Unite ale Americii

Nu ar trebui să fie o surpriză, S.U.A. își adjudecă prima poziție în acest clasament, având o putere militară incontestabilă.

America are mai multe unități aeriene decât oricare altă țară de pe glob, cu 2.085 de avioane de luptă, 967 elicoptere de atac și 742 de avioane de misiune specială.

SUA au 39.253 de vehicule blindate și aproximativ 1.400.000 de soldați.

Washingtonul a alocat 750 de miliarde de dolari bugetului militar al SUA pentru 2020.

