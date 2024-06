Top 10 orașe care sunt atât de scumpe încât e imposibil de trăit. „Prețuri umflate ale locuințelor, chirii mai mari”

Un nou raport rezumă sentimentul multor potențiali cumpărători de case prin crearea unei categorii care etichetează unele orașe mari ca fiind „imposibil de scumpe”

Raportul a comparat veniturile medii cu prețurile medii ale locuințelor. Acesta a constatat că cererea pandemică de locuințe cu spațiu exterior, politicile de utilizare a terenurilor menite să limiteze extinderea urbană și investitorii care se îngrămădesc pe piețe au făcut ca prețurile să crească vertiginos.

Orașele americane de pe coasta de vest și Hawaii au ocupat cinci dintre primele 10 locuri din topul celor mai inaccesibile, potrivit raportului anual Demographic International Housing Affordability, care urmărește prețurile locuințelor de 20 de ani.

Poate că nu este surprinzător faptul că cele mai scumpe orașe americane pentru a cumpăra o locuință se află în California, unde San Jose, Los Angeles, San Francisco și San Diego au intrat în top 10.

Capitala hawaiană Honolulu primește, de asemenea, o mențiune, pe locul șase din 94 de piețe majore analizate în opt țări.

Australia este singura țară, în afară de SUA, care domină lista „imposibil de scumpe”, fiind condusă de Sydney și de orașele sudice Melbourne din Victoria și Adelaide din Australia de Sud.

Dar în fruntea clasamentului global se află Hong Kong, centrul financiar compact al Asiei, cunoscut pentru apartamentele sale mici și chiriile foarte mari. În mod special, este singura piață chineză inclusă în raport.

Un participant obișnuit în clasamentul „celor mai scumpe", Hong Kong are cea mai mică rată de proprietate a locuințelor dintre toate orașele analizate, de doar 51%, în comparație cu rivalul său asiatic Singapore, unde proprietatea locuințelor depășește 89% datorită angajamentului de zeci de ani al guvernului în favoarea locuințelor publice.

Hong Kong poate fi cel mai puțin accesibil oraș din lume, dar potențialii cumpărători de locuințe ar putea fi încurajați să știe că nu mai este la fel de inaccesibil ca odinioară.

Prețurile caselor au scăzut în timpul pandemiei din 2020, când guvernul a închis granițele orașului și a impus o politică de zero covăsnicii - asta pe lângă noile legi privind securitatea națională care au avut un efect de răcire asupra orașului.

Cum este realizat topul

Raportul măsoară gradul de accesibilitate folosind un raport preț-venit, adică prețul mediu al locuinței împărțit la venitul mediu brut al gospodăriei.

Raportul leagă creșterea numărului de persoane care lucrează de acasă în timpul pandemiei de un „șoc al cererii" pentru casele din afara centrelor orașelor, care au mai mult spațiu exterior. Dar, de asemenea, se dă vina pentru creșterea prețurilor locuințelor pe politicile de utilizare a terenurilor, inclusiv pe "limitarea urbană", un tip de planificare menit să oprească extinderea urbană.

„Clasa de mijloc este sub asediu în principal din cauza escaladării costurilor terenurilor. Deoarece terenurile au fost raționalizate în efortul de a limita extinderea urbană, excesul de cerere față de ofertă a dus la creșterea prețurilor", se arată în raport.

Prețurile au crescut și mai mult, deoarece investitorii au intrat pe piață pentru a face profit. O soluție, scrie autorul raportului, este să ne uităm la Noua Zeelandă.

Într-un articol de opinie pentru Financial Post din Canada, Wendell Cox, membru senior la Frontier Centre for Public Policy, a pledat pentru ca Canada, în special, să urmeze exemplul Noii Zeelande și să elibereze mai multe terenuri pentru dezvoltare imediată.

Atât Vancouver, cât și Toronto au fost incluse pe lista orașelor care sunt "imposibil de cumpărat".

Cox atrage atenția asupra unei politici, „Going for Housing Growth", introdusă de guvernul de coaliție din Noua Zeelandă, care impune autorităților locale să delimiteze imediat zone pentru 30 de ani de creștere a numărului de locuințe.

„Toronto și Vancouver arată că prețul pentru a domoli expansiunea este inacceptabil de mare: prețuri umflate ale locuințelor, chirii mai mari și, pentru un număr tot mai mare de oameni, sărăcie", a scris Cox.

Pentru cei care nu pot aștepta o schimbare de politică sau o scădere a cererii, raportul identifică, de asemenea, cele mai accesibile orașe din cele 94 de orașe analizate la nivel mondial.

Acestea sunt Pittsburgh, Rochester și St Louis în SUA; Edmonton și Calgary în Canada; Blackpool, Lancashire și Glasgow în Regatul Unit; și Perth și Brisbane în Australia.

Raportul a fost întocmit de cercetători de la Center for Demographics and Policy de la Universitatea Chapman din California și de Frontier Centre for Public Policy, un think tank independent de politici publice din Canada.

Top 10 orașe „imposibil de scumpe”

1. Hong Kong

2. Sydney

3. Vancouver

4. San Jose

5. Los Angeles

6. Honolulu

7. Melbourne

8. San Francisco/Adelaide

San Diego

Toronto

