Ținte mai ambiţioase pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în UE. Reacția lui Iohannis

"Europa este lider în lupta contra schimbărilor climatice. Am decis reducerea emisiilor noastre de gaze cu efect de seră cu cel puţin 55% până în 2030", a precizat Charles Michel, după mai mult de zece ore de negocieri, la summitul european început joi la Bruxelles.

Europe is the leader in the fight against climate change.

We decided to cut our greenhouse gas emissions of at least 55% by 2030. #EUCO pic.twitter.com/XfoCacHoq0