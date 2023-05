Tina Turner, de la sărăcie, la victimă în căsnicie, la regina muzicii Rock'n Roll. Drama din viața artistei

„Tina Turner a murit în pace, după o lungă suferință, la locuința sa de lângă Zurich, în Elveția. Odată cu ea, lumea pierde o legendă a muzicii și un model", a transmis familia, într-un comunicat.

Anna Mae Bullock, pe care o lume întreagă avea să o cunoască mai târziu drept Tina Turner, s-a născut 1939 într-o familie săracă de fermieri din Tennessee.

În adolescență, s-a mutat în Saint Louis, unde l-a cunoscut pe rockerul Ike Turner, care avea să-i devină soț.

Primul hit al lui Ike și al Tinei Turner a venit în 1960 - „A fool in love". Șase ani mai târziu au înregistrat împreună „River deep, Mountain high".

Melodia a fost un hit în alte țări, dar în Statele Unite n-a atins succesul sperat.

Proud Mary" a fost însa una dintre melodiile emblematice ale Tinei Turner, care îi scotea în evidență stilul unic, atitudinea și mișcările pe scenă.

În afara scenei, Ike, soțul ei, a devenit tot mai violent cu Tina din cauza consumului de droguri. După ani întregi de abuzuri fizice și emoționale, Tina Turner și-a părăsit soțul și a povestit mai apoi cum a fugit de lângă el cu doar 36 de cenți în buzunar, fiind nevoită să ia totul de la zero.

Drama din timpul mariajului s-a regăsit apoi în versurile melodiilor ei.

A trăit câțiva ani în sărăcie, dar a reușit să revină pe scenă. La începutul anilor `80 piesa „Leț`s stay together" o aducea din nou pe primele locuri în top.

A urmat albumul "Private Dancer" în 1984 - un succes uriaș care a adus în prim-plan cea mai cunoscută piesă a artistei - „What's Love Got To Do With It”.

Cântecul a dat și numele unui film în 1993, bazat pe autobiografia Tinei Turner, cu Angela Bassett în rol principal.

Tina Turner a jucat și ea în câteva filme, printre care se numără și cea de-a treia parte a seriei „Mad Max", cu Mel Gibson.

Ea a interpretat și melodia de pe coloana sonoră a filmului James Bond - Goldeneye.

Tina Turner a continuat să meargă în turnee și să înregistreze melodii chiar și în ultimii ani ai vieții. În 2005 a fost premiată de Centrul Kennedy, iar în 2021 a fost primită, ca artistă solo, în Rock and Roll Hall of Fame, la 30 de ani după ce a fost acceptată ca duet, alături de Ike Turner.

Dar viața personală i-a fost marcată de moartea celor doi fii. În 2018, primul ei copil, Craig, s-a sinucis, iar anul trecut, Ronnie, cel de-al doilea fiul al artistei a fost răpus de cancer, la vârsta de 62 de ani.

De-a lungul carierei, Tina Turner a vândut peste 100 de milioane de albume și a adunat 12 premii Grammy.

