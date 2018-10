Germania şi Franţa se pregătesc pentru un Brexit fără acord. Anunţul Angelei Merkel

Agerpres

Cancelarul german Angela Merkel a precizat, miercuri, că guvernul german a început să facă planuri pentru un Brexit fără acord, relatează The Guardian.

Ea s-a arătat, însă, îngrijorată de soarta cetăţenilor britanici care locuiesc şi muncesc în Germania.

"Cum, în ziua de după Brexit, vom gestiona cei 100.000 de cetăţeni britanici estimaţi care, în unele cazuri, au trăit în Germania timp de ani de zile?", a spus Angela Merkel, într-un discurs susţinut în fața Parlamentului german.

În acelaşi timp, şi Franța a început pregătirile pentru un Brexit fără acord. Tot miercuri, guvernul francez a adoptat o lege care-i va permite să adopte măsuri în regim de urgenţă odată ce Brexitul a avut loc. Decizia este menită să scurteze durata de timp necesară adoptării de măsuri noi şi deci, pentru a atenua mai uşor efectele unui Brexit fără acord.

Anunţul cancelarului german contrastează puternic cu declaraţiile optimiste ale prim-ministrului britanic, Theresa May.

Potrivit unor declarații ale acesteia, tot de miercuri, progresul în direcţia semnării unui acord "este foarte bun". Totodată, ea s-a arătat optimistă și cu privire la modul în care vor decurge discuţiile de la Bruxelles, ce încep miercuri.

"Cred că un acord este posibil şi acum este timpul să-l facem. (...) Ce am văzut este faptul că am rezolvat cea mai mare parte a problemelor din acordul de retragere. Încă mai rămâne problema graniţei nord-irlandeze, dar cred că toată lumea de la masa vrea să facă o înţelegere", a declarat Theresa May, citată de The Guardian.

