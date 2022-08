The Washigton Post: Atacul asupra bazei aeriene ruse din Crimeea a fost executat de forțele speciale ucrainene

Oficialul spune, pentru The Washington Post, că nu a fost vorba despre un atac cu rachete, ci despre unul la sol, executat de forțele speciale ucrainene.

Însă acesta nu a dezvăluit modul în care a fost efectuat atacul, publicația menționată mai sus precizând că nouă aeronave rusești ar fi fost distruse în explozii.

???? Explosions at #Saky airfield in Russian-occupied #Crimea. Too early to know the extent of damage but it appears up to 8 Russian SU-24M attack aircraft possibly destroyed. Lots of talk of ATACMS but that's impossible given that #UKRAINE doesn't have the missiles. pic.twitter.com/K2GWp2MqjG